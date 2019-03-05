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İBB'nin madalya gururu

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2018 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 864 madalya kazandı

05 Mart 2019 Salı 13:36
İBB'nin madalya gururu


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), 2018 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 864 madalya kazandı.

Yapılan açıklamaya göre İBB, geride kalan yılda 17 branşta katıldığı turnuvalarda 396 altın, 244 gümüş ve 224 bronz madalya elde etti.

İBB 2018 yılında güreş, karate, tekvando, judo, atletizm, wushu, badminton, bilek güreşi, tenis, masa tenisi, okçuluk, buz hokeyi, bedensel engelliler, özel sporcular, halter, buz pateni ve yüzme branşlarında mücadele vermişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:36
  1. 864 madalya
  2. Atletizm
  3. badminton
  4. Bedensel Engelliler
  5. bilek güreşi
  6. Buz hokeyi
  7. buz pateni
  8. Güreş
  9. halter
  10. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  11. judo
  12. KARATE
  13. Masa Tenisi
  14. okçuluk
  15. Özel sporcular
  16. tekvando
  17. tenis
  18. Wushu
  19. yüzme

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