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Gündem İBB'nin iftirasına bakanlıktan jet yanıt!
Gündem

İBB'nin iftirasına bakanlıktan jet yanıt!

Tarım ve Orman Bakanlığı, mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladığına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:54:00 -
İBB'nin iftirasına bakanlıktan jet yanıt!

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ iddiaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Paylaşımlar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte"

Açıklamada yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirildiği ve Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir.

"İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi söz konusu değildir"

21.01.2021 tarihli, söz konusu Talimat ‘Konu: Konutta Ekmek Üretimi Talimat’ başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir.”

Yalan haber yaptılar

Bahsi geçen yalan haberi, birçok haber sitesi paylaşmış ve "Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı" şeklinde haberi yayınlamışlardı.

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Yorumlar

Emekli.

Bunların hayatı yalan testide ne varsa icinden o çıkar
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