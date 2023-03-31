İBB’nin Hiranur oyunu ifşa oldu! ‘Vakfımız üzerinden siyasi kazanım’

Hiranur Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Av. Bulut Müslüm Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararına ilişkin açıklama yayınladı.

Gezer'in açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle belirtmek isteriz ki HİRANUR VAKFIMIZ Türkiye’nin en büyük vakıflardan biridir.

Öncelikle İBB İdare tarafından; 08/12/2022 tarihli Yapı Tatil Tutanağı gereğince, 08.12.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.

İBB tarafından yapılan bu işlem hukuka aykırıdır. vakfımız hakkında bu işlemi yapma yetkisi ilçe belediyesindedir.

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İBB yetkisi olmayan bir işlem tesis etmekte ve yapılan işlemlerde tekerrür eden işlemlerdir.

Sancaktepe belediyesi tarafından 16/11/2022 tarihinde 1. Nolu yapı tatil tutanağı tutulmuş ve mühürleme yapılmıştır.

İBB nin mühürlenmiş bir yeri yetkisi olmadan tekrar mühürleme işlemi hukuka açıkça aykırıdır.

İBB tarafından tutulan tutanakta 07/09/2022 tarihli yazı ile ilgili yasal gereğinin yapılmadığı belirtilerek, 5216 sayılı kanunun 11 maddesin kapsamında işlem yapıldığı belirtilmiştir.

5216 sayılı kanunu 11. Maddesi " Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez."

Hükmüne amirdir. Bu madde kapsamında Davalı İdarenin, ilgili belediye olan Sancaktepe belediyesine 3 ay süre vermesi gerekmektedir. Ancak 29/09/2022 tarihli bir yazı yazıldığı belirtilmiş olup 3 aylık süre 29/12/2022 tarihinde dolmaktadır. Bu süre dolmadan İBB idarenin işlem yapması kanuna aykırıdır.

Bunun yanısıra Sancaktepe belediyesi zaten işlem yapmış vakfımıza ait kaçak denilen küçük alan için 16/11/2022 tarihinde mühürlenmiştir. İBB mühürlenen alanı bir daha mühürlemiştir.

İBB, vakfımız üzerinden siyasi kazanım elde etme çabasındadır. bu nedenle kanuna açıkça aykırı hareket etmektedir. tutulan tutanakta 4.499 m2 nin imara aykırı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. İmara aykırı bir alan olmamak ile birlikte, aynı konuda ve aynı taşınmaz ile ilgili 16/11/2022 tarihinde Sancaktepe belediyesi tarafından tutulan tutanakta bu alanın 2.479 m2 olduğu tespit edilmiştir.

nitekim ortada devam eden bir yapı imalatı söz konusu da değildir.

Yapımı tamamlanmış ve imar kanuna aykırılık teşkil etmeyen ve imar kanunu kapsamında da yapı niteliği olmayan bir alan için tamamen sosyal medya baskısı ile işlem tesis edilmiştir.

Devam eden bir inşaat çalışması ya da yapım söz konusu olmadığı için tutulan tutanakta buna ilişkin yıkımda hukuka aykırıdır.

Ayrıca söz konusu bu işlemlerle ilgili davamız istanbul İdare mahkemesinde derdesttir. Nitekim haber kaynaklarında İstanbul İdare Mahkemesi İBB haklı buldu gibi haberler de tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. İdare mahkemesinin İBB haklı bulduğuna ilişkin her hangi bir karar söz konusu değildir.

Hiranur Vakfı Gnl. Bşk. Yrd.

Av. Bulut Müslüm GEZER