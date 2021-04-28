İBB'nin Halk Ekmek provokasyonu zabıtayı yaraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının Ümraniye Santral Meydanı'nda kaçak Halk Ekmek büfesi koymak amacıyla vinci hareket ettirdiği sırada Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat'ın elinin yarıldığı öğrenildi. Mustafa Sungur Polat'ın eline 12 dikiş atıldığı bildirildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bir oldubittiyle büfelerin koyulması ve 'Ben yaptım oldu' zihniyetiyle bir yere varılması imkânsızdır" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de "İBB hukuksuz iş yapıyor. İBB meclisinin 12 Mart 2020 tarihli kararına göre Halk Ekmek büfesi, ilçe belediyesinin imar ve şehirciliğe, estetiğe uygun bir şekilde onaylayacağı yere konur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nden onay almadı" dedi.