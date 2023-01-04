İBB'nin Ermeni hocası Fatma Yavuz LBGT için başörtüsünü yakıyor! Gerekçesi fuhuş yapan bir travesti

Yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP kürsüsüne çıkartılıp "helallik" istetilen İBB'nin inanç masası çalışanı Fatma Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eşcinsel sapkınlığı savundu.

Daha önce LGBT'li sapkınların sözde onur yürüyüşüne katılan Yavuz, Pazar günü Günel Cantak'a konuştu.

"Tek bir LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım." diyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Elimizden gelen her şeyi yapacağız, lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBT'li bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok.

Bu Pazar da başörtüsünü yakacak!

İBB'nin Ermeni İlahiyatçısı Fatma Yavuz, bahsettiği eylemini bu Pazar gerçekleştireceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatma Yavuz, Diyarbakır'da fuhuş yapan bir travestinin şiddete uğramasını gerekçe göstererek, şu ifadeleri kullandı:

Size tek bir LGBT 'nin burnu kanarsa başörtümü yakarım demiştim. Nefret siyasetiniz sonuç verdi, bu nefrete teslim olmayacağız. Tüm basını haber yapmaları için davet ediyorum. Yer: AKP İl Binası karşısı, tarihi bildireceğim. Hepimiz birimiz için!