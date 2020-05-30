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Gündem

İBB'nin desteklediği TELE1'de fetihle ilgili skandal ifadeler!

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın destekçisi Merdan Yanardağ, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'nden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:31:00 -

CHP tarafından desteklenen TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'nden rahatsız oldu.

Yanardağ, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının '21. yüzyılda modern bir devlete, çağdaş bir topluma uygun düşmediğini', fethin sömürgecilik ve talan anlamına geldiğini iddia ederek büyük bir skandala imza attı.

Adnan Menderes'e de iftira atmıştı

Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' canlı yayında gündeme getirerek büyük tepki çekmıişti. Merdan Yanardağ canlı yayında 'Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi...' iddialarında bulunmuştu.

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