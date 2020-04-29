'İBB'nin dağıttığı yardım kolilerine CHP teşkilatları el koydu' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz ay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesapları aracılığıyla bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Hesapları bloke edilmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede ise yerel yardım toplama kampanyalarına ilişkin yapılan uyarının ardından İBB'nin bağış kampanyaları için açılan hesaplarına bloke konulmuştu.

Genelde, “Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadeleri kullanılmıştı.

'Bloke konulmadan önce toplanan parayla alınan kolilere el koydular' iddiası

Öte yandan İBB'nin İçişleri Bakanlığı tarafından bloke konulmadan önce İstanbullulardan toplanan parayla aldığı yardım kolilerinin ihtiyaç sahipleri için muhtarlıklara teslim edildiği, fakat bazı CHP teşkilatlarının bu kolilere el koyduğu iddia edildi.

superhaber'in haberine göre; Twitter'da konuya ilişkin ekran görüntüsü paylaşan @TubaMeryemm isimli kullanıcı, şu iddialarda bulundu:

"CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulluların parasıyla toplanan yardım kolileri muhtarlıklara teslim edilirken CHP teşkilatlarının kolilere el koyduğu ortaya çıktı.

CHP teşkilatlarının vandallığı yardım kolilerini dağıtan ekiplerin de tepkisine neden olurken, CHP tarafından el konulan yardım kolilerinin hangi amaçla kullanıldığı ya da kimlere dağıtıldığı öğrenilemedi. Konu hakkında inceleme başlatılacağı öğrenildi.''