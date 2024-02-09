İBB’nin bütçesi Ekrem'in reklâmına

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Göreve geldiği 4.5 yılda İstanbul’u yaşanmaz bir kente çeviren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2024 yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı. İl ve ilçe kongrelerinde oy karşılığında delegelere para ve iş verdiği iddiasıyla gündeme gelen ve ‘sosyal yardım yönetmeliğine’ aykırı bir şekilde yandaşlarını semirttiği ortaya çıkan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimler için belediye kaynaklarını kullanarak promosyon dağıttığı ortaya çıktı. Geçmişte AK Parti seçmenini makarnacı diye yaftalayan ve insanların oylarını hediyeler karşıladığında sattığı iftirasını atan CHP’liler şimdi tükürdüğünü yalıyor. İmamoğlu’nun mavi yelek giydirerek sahaya sürdüğü onlarca kişi İstanbul’un muhtelif semtlerinde dolaşarak İBB’nin parasıyla alınan hediyeleri dağıtıyor. Vatandaşlara kalem, anahtarlık, rozet ve kahvelerin olduğu paketleri dağıtan CHP’liler kapı kapı gezerek Ekrem İmamoğlu’na oy istiyor. İBB ekiplerinin dolaşması CHP’nin kamu kaynakları nasıl israf ettiğini ve geçmişte eleştirdiği ne varsa hepsini bir bir nasıl uyguladığını gözler önüne seriyor.

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