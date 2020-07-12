İBB’nin asfalt işlerini yapan şirketten haciz kararı! Metro parası asfalt borcuna gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin uzun yıllardır birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan MET-GÜN İnşaat'ın avukatları borçların ödenmediği gerekçesiyle mevcut alacağın tahsili için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre şirketin başvurusu ile alınan ihtiyati haciz kararı, İBB'nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi.

Haciz kararı İBB'nin parasını tutan bankalara gönderildi

Ardından edinilen bilgiye göre İBB'nin parasını yöneten bankalara haciz kararı iletildi ve işlemlere başlandı.

565 milyon lira haczedildi

Büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti.

Yurt dışından dövizle borç almışlar

Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu paranın, yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurtdışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.

Hürriyet