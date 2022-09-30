İBB’nin aracında LGBTİ’li ile fuhuş!

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri kamunun imkânlarını eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için seferber eden ve LGBTİ üyelerini belediye bünyesine katan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’de yeni bir skandal patlak verdi. Daha önce İETT otobüsünde fuhuş skandalıyla gündeme gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye’sinde şimdi de fuhuş pazarlığı yaşandı. İBB’ye bağlı bir personelin, fuhuş pazarlığı yaptığı sapkın bir travestiyi vatandaşa hizmet etmesi gereken ‘resmi hizmete mahsus’ kamyona bindirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Cengiz Alçayır’ın paylaştığı skandal videoda, önceki gece Yenibosna’da fuhuş pazarlığı yapan İBB çalışanının ücret karşılığı anlaştığı travestiyi İBB logosunun açıkça görüldüğü belediyeye ait damperli kamyona binerek gözden kaybolduğu iddia edildi. Skandal görüntülere tepki yağarken, kamuoyundan, CHP’li yönetime, “İBB personeline LGBTİ dersi verirseniz, olacağı bu” yorumları geldi.