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İBB'nin 7.9 milyon TL'lik portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişi kim? İlber Ortaylı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7.9 milyon TL ödeyerek satın aldığı portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Fatih, yetenekleri konusunda Cem'i kendisine yakın buluyordu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:36:00 - 2020-06-26 10:56:52
İBB'nin 7.9 milyon TL'lik portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişi kim? İlber Ortaylı açıkladı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da 7.9 milyon TL'ye satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişi Cem Sultan

Portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Cem Sultan'ı Fatih Sultan Mehmet seviyordu ve yetenekleri konusunda kendisine yakın buluyordu" şeklinde konuştu.

Nurhan Atasoy da Ortaylı'ya katıldı

Habertürk'te programın bir diğer konuğu sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, İlber Hoca'ya katıldığını, portrede Fatih Sultan'ın yanındakinin kesinlikle Cem Sultan olduğunu söyledi.

Potrenin özellikleri

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.

Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti.

Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.

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Yorumlar

Fikri

İBB'de israf diye ciyak ciyak bağıran Eko başkana bu hareketi çok yakıştı valla.
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midyat'lı

ulan imansızlar fatih kendisi bizim ne diye gölgesine o kader parayı çalıyorsunuz inandığın haç ve dinine bu para cebinden olasaydı bu parayı bu gölgeye verırmıydın papaz oğlu ekrem hade söyle.
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