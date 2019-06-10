İBB’li sporcular madalya yağmurunu sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 20 branşta 40 bin sporcusuyla Türk sporuna hizmet etmeyi sürdürüyor. Yıl boyunca uluslararası turnuvalarda milli takımların ana gövdesini oluşturan İBB’li sporcular hafta sonu düzenlenen turnuvalarda da ay yıldızlı forma altında önemli başarılara imza attılar.



Çin’in Şangay kentinde düzenlenen Dünya Karate Federasyonu’nun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’e Türk Milli Takımı 18 sporcu ile katılırken kadroda 13 İBB’li sporcu yer aldı.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yüzde yüz kota puanı veren sezonun dördüncü etabında 76 ülkeden 543 karateci mücadele verdi. İBB Spor’dan Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş altın, Erman Eltemur bronz madalya kazandı.





JUDO, GÜREŞ VE OKÇULUKTA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Bosna Hersek’in Zvornik kentinde düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda 90 kiloda İBB’li Can Güzel bronz madalya elde etti. 9 ülkeden toplam 239 sporcunun katıldığı turnuvada Milli takım bir altın, 2 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

İspanya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası serbest stilde İBB’li milli sporcu Ahmet Duman gümüş madalya kazandı.

Hollanda’nın Hertogenbosch kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Milli takım 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 7 kota alırken, alınan 4 kotayı İstanbul BBSK sporcuları elde etti. Ayrıca Dünya Şampiyonası’nda İBB’li Yağmur Şengül’ün içinde bulunduğu Klasik Yay Bayan Milli Takımımız ikinci olurken, yine İBB’li Erdoğan Aygan ve Bülent Korkmaz’ın da yarıştığı Makaralı Yay Erkek takımımız ikinci olarak gümüş madalya kazandı.