THY - İmaj
0553 313 94 23

İBB'den vergi borçlarına yapılandırma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7143 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte "İlan ve Reklam", "Eğlence", "Yangın Sigorta" vergileriyle harçlar, tıbbi atık ücretleri, ecrimisil gelirleri, pano söküm ve yıkım bedelleri ile hal rüsümları borçlarını yeniden yapılandıracak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
İBB'den vergi borçlarına yapılandırma

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mükelleflerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurması gerekiyor. Dilekçe ile başvuru; gerçek kişilerde ilgilinin kendisi, tüzel kişiliklerde ise kanuni temsilci tarafından yapılabiliyor.

Yapılandırmada anapara değişmeyecek, varsa anaparaya bağlı cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, vade tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı uygulanacak.Peşin ödemede, ayrıca hesaplanan Yİ-ÜFE'de yüzde 90'na kadar indirim yapılacak.

Ödeme, mükellefin isteğine göre peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit halinde yapılabilecek. Taksitler, iki ayda bir olarak uygulanacak. Taksitlerde, kanunda belirtilen miktarlarda Yİ-ÜFE oranı uygulanacak.

Dava açılmış borçlar için davadan feragat edilmesi şartıyla yapılandırma gerçekleştiriliyor.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. vergi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması