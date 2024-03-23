İBB'den tepki çeken program! LGBT destekçisi ismi sahneye çıkardı: "Dalga geçercesine sözde Ramazan etkinliği"

CHP'li iBB Ramazan ayında skandal bir programa imza attı. İBB, LGBT destekçiliği ile bilinen Gaye Su Akyol'u sahneye çıkardı, 'Ramazan Etkinliği' diyerek konser verdirdi.

İBB Festival Park sosyal medya hesabından programı şu sözlerle duyurdu:

"Ramazan etkinlikleri, ilk günden bu yana dopdolu geçiyor. Kendine özgü tarzıyla geleneksel Anadolu ezgilerini çağdaş müzikle harmanlayarak Türk müziğine modern ve deneysel bir bakış açısı getiren şarkıcı ve söz yazarı Gaye Su Akyol, Kadıköy Festival Park'ta sahnedeydi. Müzik dolu geceden geriye bu kareler kaldı."

LGBT'YE VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR!

Gaye Su Akyol verdiği bir röportajda toplumsal cinsiyet normlarını reddettiğini ve LGBT'ye destek çıktığının mesajını açık biçimde vermişti. Akyol, "Kendimi bir cinsiyet üzerinden tanımlamayı da reddediyorum, bu benim kimliğimin öncelikli parçası değil, yalnızca bir detay. Kadın olmam hiçbir şeyin önündeki engel ya da kolaylaştırıcı güç olamaz, keza erkek ya da LGBTİ birey olmak da öyle. Bunun için mücadele ediyorum. Baskının üzerimde normalleştirilmesine izin vermiyorum. Kolay değil ama direnmek, varlığımla tüm dünyaya meydan okumak, toplumsal cinsiyet normlarını reddetmek, dokunduğum her şeye bunun parçacıklarını bulaştırmak için yaşamak beni tamamlanmış hissettiriyor. Bu güç hepimizin içinde var!" ifadelerini kullanmıştı.

"DALGA GEÇERCESİNE RAMAZAN ETKİNLİĞİ"

Vatandaşlar sosyal medyadan skandala şu sözlerle tepki gösterdi:

*Dalga geçercesine sözde Ramazan etkinliği, kime hitap ediyor bu etkinlik. Bizim Ramazan etkinliklerimiz arasında böyle saçmalıklar yok.

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*Mübarek ayı karıştırmayın yaptığınız etkinlik ile Ramazan ayının alakası bile yok

*Bu toplumdan ve değerlerinden bu kadar uzak oluşunuzu bari Ramazan'da gözümüze sokmasaydınız

*Ramazan bunun neresinde, Ayıp! Dalga geçmeyin dini değerlerimizle