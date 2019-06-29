İBB'den şehit yakınları ile gazilere mesaj! "Sosyal yardım kartlarınız bir süre kullanıma kapanacaktır

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehit yakınları ile Gazilerin kullandığı 'Sosyal Yardım İstanbul Kartı' sahiplerine kısa mesajla bilgilendirme yapıldı. Mesajda yardım kartının teknik sebeplerden dolayı kapatılacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:



"Sosyal Yardım İstanbul Kartınız teknik sebeplerden dolayı 30 Haziran 2019 Pazar günü kullanıma kapatılacaktır. Kartınız bir süre sonra kullanıma açılacak olup, kullanıma açıldığında tarafınıza bilgi verilecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz. Bilgi için:444 00 93"



Kartları kullanıma kapatılan şehit yakınları ile gaziler bilgi almak için mesajın sonunda not edilen iletişim numarasını aradıklarında ise şu anonsla karşılaştılar:



"İyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na hoş geldiniz. Şu anda hizmet veremiyoruz. Lütfen hafta içi 08:30 ile 17:00 arasında arayınız."



Bilgi almak için verilen numaradan yetkililere ulaşamayan kart sahiplerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca bir açıklama da yapılmadı.