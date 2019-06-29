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İBB'den şehit yakınları ile gazilere mesaj! "Sosyal yardım kartlarınız bir süre kullanıma kapanacaktır

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Şehit yakınları ile Gazilerin kullandığı 'Sosyal Yardım İstanbul Kartı' sahiplerine birer mesaj gönderildi. Mesajda kartların 30 Haziran 2019 Pazar günü kullanıma kapatılacağı, sonu belirtilmeksizin de kapalı kalacağı duyuruldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
İBB'den şehit yakınları ile gazilere mesaj! "Sosyal yardım kartlarınız bir süre kullanıma kapanacaktır

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehit yakınları ile Gazilerin kullandığı 'Sosyal Yardım İstanbul Kartı' sahiplerine kısa mesajla bilgilendirme yapıldı. Mesajda yardım kartının teknik sebeplerden dolayı kapatılacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Yardım İstanbul Kartınız teknik sebeplerden dolayı 30 Haziran 2019 Pazar günü kullanıma kapatılacaktır. Kartınız bir süre sonra kullanıma açılacak olup, kullanıma açıldığında tarafınıza bilgi verilecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz. Bilgi için:444 00 93"

Kartları kullanıma kapatılan şehit yakınları ile gaziler bilgi almak için mesajın sonunda not edilen iletişim numarasını aradıklarında ise şu anonsla karşılaştılar:

"İyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na hoş geldiniz. Şu anda hizmet veremiyoruz. Lütfen hafta içi 08:30 ile 17:00 arasında arayınız."

Bilgi almak için verilen numaradan yetkililere ulaşamayan kart sahiplerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca bir açıklama da yapılmadı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
  1. EKREM İMAMOĞLU PROJELER
  2. İBB sosyal kart
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Assgk jjvcAssgk jjvc14 dk önce
    Bunlara oy verenlere az bile
  • Ahmet.AAhmet.A15 dk önce
    Bence bunlar iyi günler Erdoğan gittiğinde darbeye direnenler vatan hainliğinden yargılanacaklar ve yanlarında hiç kimse olmayacak.İnşallah yanlış düşünüyorumdur inşallah.
  • AbdulvahitAbdulvahit40 dk önce
    İNŞALLAH Devamı gelir, Bunlarbİstanbul ‘luların iyi günleri ,Ak partiyi çok arayacaklar.
  • hüseyin hüseyin 43 dk önce
    iste bu haber size gelsin.(ben önceki seçimde ak partiye vermiştim ama busefer ders olsun diye vermeyeceğim) diyenlere, ak partili olmayıpdaböyle kandırdılar sizi
  • AlpAlp46 dk önce
    Dakika 1 gol 1
  • Ziya Ziya 49 dk önce
    Eee CHP den ne beklenir ekrem emir kulu birileri yap dedi o da yapıyor CHP ye oy verenler düşünsün bunlar daha iyi günleri bekle gör
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 58 dk önce
    İstanbullular sizler bunları çoktan hak ettiniz hayırlı uğurlu olsun bunlar istanbul halkı için iyi günlre zalimler için yaşasın cehennem
  • MuratMurat1 sa önce
    Doğru karar bakalım kaç kişiye gidiyor öyle herşeye düzen devam etsin demek Yok, araştırılacak öyle verilecek yardım
  • TeomanTeoman1 sa önce
    Araştırın bakalım ne kadar çakma şehit ve gazi varmış. Hani bir de kara çarşaflı kamyonun direksiyonunda poz veren teyze vardı, 15 Temmuz gazisi olduğunu iddia eden aylarca 3750 TL maaş almıştı. Hepsini didik araştırın.
  • cancan1 sa önce
    ..Müminler arasında ahlâksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve âhirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
  • sukrusukru1 sa önce
    Korkarım ki bu sansar milletten 15 temmuz direnişinin intikamını almaya odaklanmış
  • EmreEmre1 sa önce
    Daha dur bunlar başlangıç. Herkes çok pişman olacak..
  • Taner TutanTaner Tutan1 sa önce
    KLASİK chp klasik yalandaroğlu. Bu halk düşmanı projeden daha neler çıkacak bekleyiniz. Bunu sen istedin İstanbul.
  • AliAli1 sa önce
    İki ihtimal var: bir daha kullanima açmayacaklar veya az bir ilâve ile yardımı sürdürecekler. Böylece şehit ve gazilerin yakinlarina yapilan yardımı artırdik diyerek evliliginin ilk 40 gunu kokusunu gizleyen sarimsak gibi gözboyamaya çalışacaklar. Her iki ihtimal de kahrolası tiynetlerini ortaya kiyar , anlayana

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