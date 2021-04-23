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Gündem İBB'den şaka gibi açıklama: O ihale bu ihale değil!
Gündem

İBB'den şaka gibi açıklama: O ihale bu ihale değil!

5 milyon 845 bin TL'lik 'bayrak ödemesi' yaptığı belgesi ile ortaya çıkan İBB'den ilk ses geldi. Murat Ongun 'belgeli ödeme'yi inkar etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 01:49:00 - 2021-04-23 01:51:07

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda süsleme yaptı. Süsleme için ödenen paranın ise 5,8 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Yalanına 'Ramazan'ı alet etti!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise belehgeye rağmen 'inkar' yolunu seçti. Dini duyguları istismar ederek bir paylaşımda bulunan Ongun, "Tüm metroları süslediğimiz ve devamlı kullanacağımız bayrakların bedeli 22.290 liradır. Bir başka ihalenin duyurusunu yayınlayarak yine iftira atmışsınız. Hiç olmazsa Ramazan ayında sizi ahlaklı olmaya davet ediyorum." dedi. 23 Nisan için yapılan ödemenin 22 bin 290 lira olduğunu iddia eden Ongun, 'bir başka ihale' dediği ihaleyi ise açıklamaktan kaçındı.

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