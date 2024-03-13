İBB'den rezilliğe ilişkin açıklama! Sen ne yapacaksın Ekrem, bilet paralarını mı toplayacaksın?

İstanbul Gündem adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir video iş bilmez Ekrem'in İstanbulluya nasıl eziyet ettiğini ortaya koydu.

Videoyu Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından paylaşarak, "İstanbul'a bu çile reva mı?" diye sordu.

Gündem olan görüntülere ilişkin İBB yönetimi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, metronun Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaptırıldığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, araçların da Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğini ima etti.

Sorumluluğu üzerinden atmaya çalışan İmamoğlu'na, sosyal medyada tepkiler daha da arttı. İstanbullu, Ekrem'e, "Metro hattı yapıldı, biletlerin parası İBB’ye gidiyor. Araçları da ulaştırma bakanlığı verecekmiş. Sen ne yapacaksın Ekrem, bilet paralarını mı toplayacaksın?" diye sordu.

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İBB'nin açıklaması şöyle:

“Mevcut M3 Metro Hattı’nın uzatması mahiyetinde olan Kirazlı-Bakırköy Sahil etabının, 10 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararının 9a maddesinin 1. bendi uyarınca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılması ve araçlarının temin edilmesi kararlaştırılmıştır. 2013E06-1789 proje numarası ile 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım bütçesinde de inşaatın ve 72 adet raylı sistem aracının bakanlık tarafından sağlanacağı belirtilmiş ve bütçelenmiştir. 10 Mart 2024 Pazar günü M3 Bakırköy Sahil-Kayaşehir Merkez Metro Hattı Kirazlı-Bakırköy Sahil etabı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilmiştir. Bakanlık tarafından uzatma istasyonları ile birlikte devredilmesi gereken 72 adet araç ise İBB’ye teslim edilmemiştir. Yeni etabın tamamlanması ile birlikte hattın uzunluğu 18,2 kilometreden 26,7 kilometreye, istasyon sayısı 13’ten 19’a çıkmıştır. Taahhüt edilen araçların teslim edilmemesi nedeniyle; hattın filosuna 72 araç eklendiği takdirde saatlik tek yönde 19 bin üstünde olması planlanan yolcu kapasitesi, mevcut araçlar M9 Hattı’ndan ek araçlarla takviye edildiği halde 8 bin 700’e düşmüştür. Uzayan parkur yeni araçlarla takviye edilemediğinden uzatma öncesi yoğun saatlerde 4,5 dakika olarak uygulanan sefer aralığı 7,5 dakikaya çıkmıştır.

Bu durum; M3 Hattı’nın genelinde sefer aralığının uzamasına, yolcu yoğunluğunun artmasına ve yolcu konforunun olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Önemle hatırlatırız ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü yatırımı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine nezdinde verilecek onaylara tabi olduğu gibi, tüm ilgili kurumlarca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına tanımlanmış bir yatırım kalemi için İBB’nin bir ihale yürütebilmesi dahi mümkün değildir. Bakanlık nezdinde bu konuda yaptığımız yazılı ve sözlü girişimlere yanıt verilmemesi üzerine geçen yıl başka bir hattımız için gerçekleştirilen araç ihalesi kapsamında yapılan revizyonla 40 adet aracın bu bölgedeki açığı kapatmak üzere siparişi verilmiştir. Bu araçlar teslim edilene ya da bakanlık tarafından gerekli edimler yerine getirilene kadar İETT tarafından hattımıza ek otobüs seferleriyle destek verilmektedir.”