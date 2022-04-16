İBB'den rezalet etkinlik! Ramazan'da bunu da yaptılar
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si, "İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri" adı altında düzenlediği organizasyonlarda Ramazan'ın ruhuna uymayan konserler vermeye devam ediyor. Son olarak Pop rock şarkıcısı Aydilge'nin konser verdiği Ramazan etkinliğinde bir TikTok fenomeni sahneye çıkıp dans etti.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si, "İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri" adı altında düzenlediği organizasyonlarda Ramazan'ın ruhuna uymayan konserler vermeye devam ediyor. Son olarak Pop rock şarkıcısı Aydilge'nin konser verdiği Ramazan etkinliğinde bir TikTok fenomeni sahneye çıkıp dans etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte halkın tepkisi çığ gibi büyüdü. Görüntülere sosyal medya üzerinden tepki gösteren kullanıcılar Ramazan'ın ruhuna uymayan bu konserleri saygısızlık olarak nitelendirdi.