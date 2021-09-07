İBB'den harf tasarrufu! İstanbul'da İmamoğlu fiyaskosu

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"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu yeni bir komediyle gündeme geldi.

Vatandaşlara hizmet etmek yerine fiyaskolarıyla adeta vatandaşları çileden çıkaran İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) afiş yapmayı bile eline yüzüne bulaştırdı.

Tasarrufu harften yaptı!

CHP'li İBB'nin, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlamak amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarına astırdığı afişler alay konusu oldu.

Ancak Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri hiçbir hizmeti doğru düzgün gerçekleştiremeyen İBB bu sefer de işi eline yüzüne bulaştırdı.

Asılan afişte "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlu Olsun" yazılması gerekirken "İzmir'in kuluşu kutlu olsun" yazıldığı görüldü.

Söz konusu afişteki hata, seçim öncesi 'tasarruf yapacağız' söylemleriyle şov yapan Ekrem İmamoğlu'nun ilk tasarrufu olarak yorumlandı.