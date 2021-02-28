İBB'den greve müdahale! Gece yarısı çöp topladılar

Maltepe Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle işçilerin başlattığı grev, 6. gününde.

Zaman zaman çöpleri toplamaya gelen CHP'li belediye ekipleriyle işçiler arasında gerginlik yaşanırken, bazı partililer, mahalle sakinlerini teşvik ederek sokaklardaki çekilmezliği biraz olsun değiştirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İBB işçilerine çöp toplattılar

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı işçilerin, gecenin geç saatlerinde, grevdeki işçilerin yokuluğunu da fırsat bilerek Maltepe sokaklarını gezdikleri ve çöpleri topladıkları görüldü.

Tepki çekti

İşçileri görüntüleeyen bir mahalle sakini, ısrarlı soruları karşısında İBB'den geldikleri yanıtını alınca, "Grev bitti mi ki çöpler toplanıyor. Siz grev kırıcılığı yapıyorsunuz. 3 gündür İBB niye çöpleri toplamadı da gecenin bu saatinde topluyor? Siz de işçisiniz. Yanlış yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Paylaşılan video, sosyal medyada da eleştirilere neden oldu.