  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB'den greve müdahale! Gece yarısı çöp topladılar
Gündem

İBB'den greve müdahale! Gece yarısı çöp topladılar

Maltepe'deki işçi grevi nedeniyle biriken çöplerin İBB tarafından toplanması tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 03:09:00 -
İBB'den greve müdahale! Gece yarısı çöp topladılar

Maltepe Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle işçilerin başlattığı grev, 6. gününde.

Zaman zaman çöpleri toplamaya gelen CHP'li belediye ekipleriyle işçiler arasında gerginlik yaşanırken, bazı partililer, mahalle sakinlerini teşvik ederek sokaklardaki çekilmezliği biraz olsun değiştirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İBB işçilerine çöp toplattılar

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı işçilerin, gecenin geç saatlerinde, grevdeki işçilerin yokuluğunu da fırsat bilerek Maltepe sokaklarını gezdikleri ve çöpleri topladıkları görüldü.

Tepki çekti

İşçileri görüntüleeyen bir mahalle sakini, ısrarlı soruları karşısında İBB'den geldikleri yanıtını alınca, "Grev bitti mi ki çöpler toplanıyor. Siz grev kırıcılığı yapıyorsunuz. 3 gündür İBB niye çöpleri toplamadı da gecenin bu saatinde topluyor? Siz de işçisiniz. Yanlış yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Paylaşılan video, sosyal medyada da eleştirilere neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş sosyete bunlarla tatmin oluyor! Bülent Ersoy üzerinde 55 tilki ile geziyor
Gündem

Kokuşmuş sosyete bunlarla tatmin oluyor! Bülent Ersoy üzerinde 55 tilki ile geziyor

Geçtiğimiz aylarda ülkede Suriyelileri istemiyorum diye açıklama yaparak tüm tepkileri üzerine çeken Bülent Ersoy, üzerine giydiği 55 tilki ..
Başta Erdoğan olmak üzere Saadet Partisi'nden tüm liderlere davet
Siyaset

Başta Erdoğan olmak üzere Saadet Partisi'nden tüm liderlere davet

Saadet Partisi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının..
Masumlar Apartmanı dizisinde kötü son! O karakter ölecek
Medya

Masumlar Apartmanı dizisinde kötü son! O karakter ölecek

Payitaht Abdülhamid ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizileri ekrana getiren TRT1'in başarılı projelerinden olan Masumlar Apartmanı dizisinde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay