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Gündem İBB'den Ayasofya skandalı! Hala müze olarak gösteriyorlar
Gündem

İBB'den Ayasofya skandalı! Hala müze olarak gösteriyorlar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılmasını CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kabullenemedi. Cami, İBB'nin internet sitesinde "Ayasofya müzesi" olarak tanıtılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 11:00:00 -
İBB'den Ayasofya skandalı! Hala müze olarak gösteriyorlar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de dualar ve göz yaşlarıyla yeniden ibadete açıldı.

O dönem Hristiyan dünyası gibi çığırtkanlık yapan CHP Ayasofya'nın müze olarak kalmasını isterken HDP daha da ileri giderek kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söylemişti.

CHP sanal alemde iddiasını gerçekleştirdi

86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi istanbuluseyret.ibb.gov.tr'de müze olarak yer alıyor.

Fotoğraflar cami kararından öncesine ait

Albümde yer alan karelerde Ayasofya'nın iç mekanlarıyla camii olduğuna dair hiçbir karenin olmaması da dikkat çekti.

İBB, Ayasofya'da namaza giden çalışanın işine son vermişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, belediyenin Beyaz Masa biriminde 2017’den bu yana çalışan Tayyip Akyol’un işine, Ayasofya’daki sabah namazı etkinliğine katıldığı gerekçesiyle son vermişti.

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Yorumlar

Mustafa

Başkanı seçen İstanbullular da kabulleniyor mu bu durumu, bir sormak lazım.
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LEVENT

terbiyesiz ve ahlaksız eko
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