İBB’deki terör kadrolaşması tescillendi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İBB’de terörle iltisaklı 557 çalışan var” açıklamasInın ardından başlatılan soruşturmada, ilk açıklamalar geldi. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, yerel seçimde yapılan kirli ittifakın diyeti olarak İBB’nin kadrolarını teröristlere peşkeş çektiği ispatlandı. 16 bin İBB çalışanını tek kalemde işsiz bırakan Ekrem İmamoğlu’nun, ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecini gereği gibi işletmediği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “İlk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında emniyet birimlerimizce “suç veya istihbarat kaydı” bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İmamoğlu’nun, “bu soruşturma sebebiyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibarıyla müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri, soruşturmanın boş çıktığı ve halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı” şeklinde beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlığın açıklaması, İBB’nin kimler tarafından yönetildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, CHP’li İBB yönetimince istihdam edilen personele yönelik arşiv taraması sonucu 557’sinin PKK/KCK ve DHKP-C terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu tespit etmişti.

SGK verileri skandalı doğrıladı

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayıyla İBB’de, 2019’dan itibaren yapılan personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin “özel teftiş” başlatıldığı, bu kapsamda, mülkiye ve ticaret müfettişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanından müteşekkil 8 kişilik denetim ekibinin görevlendirildiği anlatıldı. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar kapsamında, müfettişler tarafından İBB, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerinde ilk defa işe alınan kişi sayısı ile bu kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin bilgilerin, belediyenin ilgili birimlerinden temin edildiği ve daha sonra bunların SGK verileriyle karşılaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu listeler emniyet ve adli birimlere gönderilerek, kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı ve kaç personel hakkında yaptırılmadığı belirlenmiştir. Gelinen aşamada, ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında emniyet birimlerimizce “suç veya istihbarat kaydı” bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır.”

Militan çalışanlar tescillendi

Bakanlığın açıklamasında, İBB Başkanı tarafından “müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler” şeklinde dile getirilen hususun da tamamen gerçek dışı olduğu dile getirilerek, “Bu kişiler, daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir” ifadelerine yer verildi.