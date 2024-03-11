İBB’deki “rüşvet skandalında” yeni görüntüler ortaya çıktı! “Bu paralar kimden geldi kime gitti?”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşısına aldı. Kılıçdaroğlu’nun 2009’dan bu yana tüm başarısızlıklarına rağmen yerini koruyabilmesine sebep olarak, partiye kendi delegelerini doldurması gösterilirken, Kılıçdaroğlu kurultayda koltuğu Özgür Özel’e kaptırdı. İşte o kurultayda delegelerin, İBB kasasından çıkan paralarla ikna edildiği iddia edildi.

Görüntüler gündem oldu

Delegelerin ikna edilmesi için İBB kasasından çıkan paraların görüntüleri dün gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanan videoda, İmamoğlu’nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri yer aldı.

CHP içi çatışma olarak değerlendirilen görüntüleri Kılıçdaroğlu’nun servis ettirdiği ileri sürülüyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

O ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez, İmamoğlu’nun en yakın adamı Fatih Keleş ve CHP teşkilatından bazı isimlerin bavullar dolusu parayı kule yaparken çekilen görüntüleri servis edildi.

Söz konusu görüntüler, “Bu paralar kimden geldi kime gitti?” sorusunu akıllara getirdi.

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