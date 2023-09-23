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Gündem İBB’de yeni moda! Üst açık arabadan sonra kapısı açık otobüs
Gündem

İBB’de yeni moda! Üst açık arabadan sonra kapısı açık otobüs

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:10:00 -

İstanbul Arnavutköy’de bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İBB'de liyakatsizliğin ne seviyelere ulaştığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde, 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca sefere devam ettiği görüldü.

Yaşanan o tehlikeli anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yolcuların canını tehlikeye atan İBB şoförü tepkilere neden olurken, CHP'li belediyede liyakatsizliğin ne seviyelere ulaştığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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