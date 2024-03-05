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Gündem İBB’de yağmaya başlayan İmamoğlu’ndan bürokrat kıyımı
Gündem

İBB’de yağmaya başlayan İmamoğlu’ndan bürokrat kıyımı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 09:00:00 -
İBB’de yağmaya başlayan İmamoğlu’ndan bürokrat kıyımı

İstanbul’u yönetmeyi beceremeyip 16 milyona 5 yıldır çile çektiren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler arefesinde art arda şaibeli ihaleler yaptığı belirlendi.

Buğra Kardan  İstanbul

Murat Kurum ve ekibinin İBB’yi devralmasının akabinde yargılanmaktan çekinen bürokratların bazı ihale dosyalarına Sayıştay tarafından ‘zimmet’ çıkarılacağı, mahkeme yolu açılacağı için imza atmadığı öğrenildi. Bürokratlara öfkelenen İmamoğlu’nun da 4 müdürü azlettiği, 11 üst düzey personelin görev yerini değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Kamuoyu tarafından Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u hortumlamasına, yakınlarına peşkeş çekmesinin önlenmesi uyarısı yapıldı.

Temiz eller operasyonu başlatılsın

akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır ise şunları söyledi: “İmamoğlu’nun ihalelere imza atmayan müdürleri, çalışanları görevden alma huyu yeni değil. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken 5 imar müdürü eskitti. Belediye başkanı, ya telefon görüşmesine takıldığında ya da bürokrat ismini zikrettiğinde hukuken sorumlu oluyor. İmamoğlu da bunu iyi biliyor. Müfettişlerce birinci sorumlu olarak ilan edildiğinde İmamoğlu, ‘Amaçları beni yargılayıp siyaset dışı bırakmak’ diye bas bas bağırmaktan çekinmiyor. Personele de ‘Ya imzalarsın ya gidersin’ diye zorlamaktan geri durmuyor. Ne hazindir ki büyük bölümü bu zorlamaya, baskıya boyun eğiyor. 1 Nisan’dan itibaren temiz eller operasyonu başlatılmalı. İllegal ihaleler yargıya götürülmeli.” Gazeteci-yazar Mustafa Albayrak da şunları dile getirdi: “Savaşta işgalci ne yapar? Yenileceğini anlayınca bulunduğu şehri yakıp yıkar, virane eder. İmamoğlu da aynı yöntemi uyguluyor. 31 Mart’ta mağlûp olacağını gördüğü için İstanbul’u yağmalıyor. Usulsüz eylemleri çok. Bunlar için belediye çalışanlarını zorlayarak kullanıyor. Mobbing budur. Zaten lügatinde liyakat yok. Koltuğa oturur oturmaz yakınlarını önemli mevkilere getiren, arkadaşlarına ve yanlılarına ihaleler dağıtan o değil miydi? 14 bin çalışanı işten çıkaran o değil miydi? Yanlış yapanın yanına kâr kalmamalı.”

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