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Gündem İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!
Gündem

İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:41:00 -
İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!

İstanbul Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüse müdahale ettiği sırada karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüse müdahale ettiği sırada karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönüne ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beylikdüzü Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Odatv.com
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