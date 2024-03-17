İBB’de maaş skandalı patlak verdi! 35 CHP'li isme 315 asgari ücret

İmamoğlu'nun, belediye iştiraklerinde 105 kişiyi fazladan yönetim kuruluna yerleştirdiği öğrenildi.

Sayıştay raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin nasıl kullanıldığı gözler önüne serildi.

Milyonlarca lira ek maliyet!

İBB Haber sosyal medya hesabının ortaya çıkardığı raporda, “İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik” sloganıyla seçim propagandası yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediye iştiraklerine 105 kişiyi fazladan yönetim kuruluna yerleştirdiği öğrenildi. 2019 yılında 359 yönetim kurulu üyesi varken 2023 yılında bu sayı 464'e yükseldi.

‘Huzur hakkı’ adı altında maaşlar ödenen yeni üyeler, İBB iştiraklerinin yönetim kurulunda yer aldı. Yönetim kurullarına fazladan 105 kişinin alınması İBB bütçesine milyonlarca liralık maliyet yüklediği belirtiliyor.



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Bankamatik memurları...

Sabah gazetesinin 26 Ekim 2023 tarihli “CHP’li bankamatikçiler 5 yerden maaş alıyor” başlıklı haberine göre; liyakat ve hizmet vaadi ile yerel yönetimlere gelen CHP'li belediyeler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerine ait iştirakler üzerine adeta çöktü. CHP'li yöneticiler, kendileri için tahsis ettikleri 'huzur hakları' ile birlikte belediye kasasından her ay 250 bin TL ile 400 bin TL arasında kadar maaş alıyor.

Yaklaşık 6 önce, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren 471'e yükseldiği öğrenildi.

35 CHP'liye 315 asgari ücret!

İBB tarafından yalnızca 35 CHP'li isme 1 yılda ödenen "huzur hakkı" tutarı ise 3 milyon 600 bin liraya ulaşarak dudak uçuklatmıştı. Haberin yapıldığı tarihte bir asgari ücretli 11 bin 402 TL alırken CHP’li isimlerin asgari ücretin yaklaşık 315,7 katı maaş alması dikkat çekti.

Kaynak: Haber 7