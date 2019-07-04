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İBB’de kırmızı alarm! İzinler iptal edildi, ihaleler, personel alımı, alım-satım, ödemeler durdu

İBB’de tüm birimlere genelge gönderildi. Genelgelerle; müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinleri iptal edildi. Ödemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamalar da durduruldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
İBB’de kırmızı alarm! İzinler iptal edildi, ihaleler, personel alımı, alım-satım, ödemeler durdu

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu imzasıyla İBB’deki tüm birimlere gönderilen genelgeler ortaya çıktı.

İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasından İBB şirketleri ve daire başkanlıklarına gönderilen bir genelgede İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi.

Genelgeyle ivedi konuların Genel Sekreterlik makamına iletilmesi gerektiği de belirtildi.

Ödemeler durduruldu

Gönderilen bir başka genelgeyle ise personel ödemeleri ve ödenmemesi durumunda gecikme cezası, faiz gibi ek yük getirecek borçlar hariç olmak üzere üçüncü kişilere yapılacak ödemelerin geçici süreyle durdurulması istendi.

İBB şirketlerinin harcama birimlerine bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin kullanımına da kısıtlama getirildi.

Genel Sekreterlik, ödeme yapılmadan önce kendilerinden ön onay alınmasını belirtti.

İzindeki müdürler geri çağrıldı

Öte yandan başka bir genelgeyle İBB’de müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilerin kanuni mazeret ve hastalık izni hariç tüm izinlerin durdurulduğu ifade edilerek izinde bulunanların “ivedilikle” göreve başlamaları istendi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu
  2. İBB
  3. alarm

YORUM YAZ

  • atakanatakan23 dk önce
    İMAMOĞLU ÖNCE İSTANBUL SONRATÜRKİYEDEGÜZEL İŞLER YAPACAK ALLAHIN İZNİYLE ..... BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ......
  • osmanosman38 dk önce
    bankamatikçiler dökülür şimdi.

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