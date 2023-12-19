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Siyaset İBB'de İYİ Parti'ye operasyon çekmişti! Akşener'den İmamoğlu'nu çıldırtacak hamle
Siyaset

İBB'de İYİ Parti'ye operasyon çekmişti! Akşener'den İmamoğlu'nu çıldırtacak hamle

Yeniakit Publisher
2023-12-19 22:09:00 -
İBB'de İYİ Parti'ye operasyon çekmişti! Akşener'den İmamoğlu'nu çıldırtacak hamle

İYİ Parti'nin İBB Grup Başkanvekilliği görevinden tartışmalı bir şekilde istifa eden İbrahim Özkan'ın yerine getirilen isim belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın istifasının ardından yerine getirilen isim bugün belli oldu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliğine Suat Sarı’nın getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Grubu odamızda yapılan toplantıda İBB Grup Başkanvekilliğine Dr. Sayın Suat Sarı seçilmiştir. İBB İYİ Parti Meclis Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişi İYİ Parti’den istifa edip, İBB Meclisi’nde bağımsız olarak devam edeceklerini açıklamışlardı. Son istifalardan sonra İyi Parti’nin İBB Meclisi’nde 4 üyesi kalmıştı.
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İmamoğlu'nun koltuğuna aday

İYİ Parti’nin yeni İBB Meclisi Grup Başkanvekili Suat Sarı, İBB adayı olduğunu da açıklamıştı.

İBB Başkanlığı için adaylığını açıklayan Suat Sarı, açıklamalarında şu sözlere yer vermişti:

"Değerli İstanbullular, Genç yaşta Yönetici Bürokrat olarak görev yaptığım İBB’de edindiğim deneyimim, Trafik ve Ulaşım alanındaki 35 yıllık birikimim ve İBB Meclis Üyeliği tecrübemle; İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum.

Şehrimizin kronik sorunlarına dair; uzman eliyle farklı çözüm metodları uygulanmadığı sürece, İstanbullu hemşehrilerimizin şikayetleri dinmeyecektir. Artık liyakatın siyasetten ve milletten takdir göreceği bir döneme girilmesi gerektiği açıktır. Bu iddia ile; İstanbul’un sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmek üzere şehircilik deneyimli geniş bir teknokrat ekip ile çalışmalarımıza başladık. İstanbul’umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir. Bütün bunlar için; liyakatın iktidar olması yeterlidir."

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