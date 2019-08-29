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İBB'de işten çıkarmalar

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk:- "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor"

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
İBB'de işten çıkarmalar

İSTANBUL (AA) - Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden işten çıkarılan yaklaşık 250 işçi İBB önünde eylem yaptı.

"Ben onlara destek olmak için buradayım" diyen Külünk, şunları söyledi:

"Burada haklı bir mücadele başlattılar. Keyfi işten çıkarmalar var. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Burada terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için İBB'de çalışan emekçi kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor. İşçilerin emeklerini gasp etmeye de devam edecekler. Bu rakam 200-300-400 değil, on binleri bulacak. Bu kardeşlerimiz de 10 binlerin önüne geçmek için önemli bir iş yaptılar. Demokratik haklarını kullanıp burada eylem yapıyorlar."

Hizmet-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Serdar Özkul ise kanun çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunup haklarını geri alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bolu işçileri için Ankara'ya yürümedik mi? O gün Bolu işçileri işe iade alınmadı mı? Dolayısıyla yeri gelirse sizin için de yürürüz ama buradaki sendikal örgütlülüğü ve işçilerin birlikteliğini bozacak davranışlardan da uzak duralım. Burada sizlerle beraber direniş yapmaya devam edeceğiz. Bu eylemin kaç gün süreceği ve şeklinin nasıl olacağıyla ilgili grup önderleriyle her iştirakten öncü işçiler ortak karar verecek. Bu ortak kararla yürüyecek bir şey, işçilerin aldığı kararla bu eylem yapılacak. Bu dışarıdan organize bir eylem değil, işçilerin eylemidir. Benim üyem olması gerekmiyor, işçi mücadelesi içindeyiz."

İSPARK'ta işten çıkarıldığını ifade eden Umut Aydoğan, "Bugün bir haklı mücadele başlatıyoruz. Diğer taraftan da demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

Özel güvenlik olarak çalışırken çıkarıldığını söyleyen Burhan Güven de "Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği 'seni işten niye çıkardılar?' Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Gelsin mağduriyetimizi gidersin, ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah'tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.

İşçilerin İBB önündeki bekleyişi sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
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  2. eylem
  3. İbb

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