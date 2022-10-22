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Gündem İBB’de haklarını savunan işçiye dayak!
Gündem

İBB’de haklarını savunan işçiye dayak!

İBB’de sendikal haklarını savunan Bilal Atan adındaki işçi dayak yedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:39:00 -
İBB’de haklarını savunan işçiye dayak!

İBB yönetimi bir kez daha darp skandalıyla gündeme geldi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de yaklaşık 2 yıldır çalışan Bilal Atan, sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle darp edildiğini iddia etti.

Hastanede tedavisi süren Atan yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

“Bir yıldır sendikal haklarımızı savunuyorum. Bu yüzden bölge şefi Müslim Turgut Özcan bana tavır aldı. Çağırılmam üzerine Yenikapı’ya gittim. Satılmış Tekke adında bir çavuş var. O ‘İsmin ne?’ diye sordu.

İsmimi söyler söylemez sol kulağıma yumruğunu yapıştırdı. Beş dakika boyunca bana vurdu. Özcan da vurmaya çalıştı, ‘Buradan birisinin ölüsü çıkacak’ diyerek beni tehdit etti. Her türlü hakkımı savunacağım”

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Yorumlar

Bunu oy verirken düşüneceklerdi

Seçim zamanı bak bunları yapar bu zihniyet dedik bize küfürler ettiler. Elinden eden burnundan çeker!!

selocan

dayağı yersin seçim zamanı bir cila çekerler sana alırsın ayarı herşey güzel olur devam eder gidersin
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