İBB zabıta alımı | İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı ne zaman?

Belediye bünyesinde zabıta personeli olarak görev yapmak isteyen kişiler belediye personel alım ilanlarını takip etmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 278 kadın ve erkek zabıta personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan zabıta alım duyurusuna başvurmak isteyen adaylar, 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr sitesindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştire bilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7-Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.