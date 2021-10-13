İBB yurt yemek saatleri! İBB yurtlarında yemekler ücretli mi ücretsiz mi?

Türkiye’de çakılı bir çivisi bulunmayan CHP zihniyeti, AK Parti’nin gerçekeştirdiği hizmetleri içine sindirememekte. AK Parti’nin başarılı hizmetlerini lekelemek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. İBB koltuğuna oturduktan sonra hiç bir çalışmaya imza atmayan İmamoğlu yönetimindeki İBB, göstermelik olarak İBB yurdu açtı. CHP ve İBB yönetimi, Türkiye’nin gurur kaynağı, öğrencilerin sıcak yuvası KYK yurtlarına dil uzatmaya kalkıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile KYK yurtlarındaki yemekleri ve İBB yurtlarında öğrencilere verilen yemekleri kıyaslamaya kalkıştı. Peki İBB yurtlarında yemekler ücretsiz mi? İBB yurtlarında kaç çeşit yemek veriliyor?

İBB yurtlarında yemekler ücretli mi ücretsiz mi?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi için aylık 600 TL'ye sabah kahvaltısı (07:00) ve akşam yemeği (16.00-22.30) dahil olarak belirlenmiştir. Murat Ongun’un paylaştığı gibi İBB yurt yemekleri ücretsiz olarak öğrencilere ikram edilmiyor. İBB yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmekte olup, yemek hizmeti konaklama bedeline dahildir.

Yurda son giriş saatleri, bulunduğu yerin özellikleri ile yurda ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak yurt komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur. İBB yurtlarında yemek saatlerine yetişemeyenler neredeyse aç kalancak çünkü, İBB yurtlarında yemekhanenin dışında otomat, büfe vb. alan bulunmamaktadır.

İBB yurt başvuru şartları

T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu ve/veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.