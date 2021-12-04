İBB, yandaşa peşkeş çekip, Hamidiye markasını da beş paralık etti!

Tamamlanan Sayıştay 2020 yılı raporuna göre; kaynak sularının ihalesiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsil edildiği öğrenilirdi.

Sayıştay raporunda, özellikle, 2019 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan CHP'li Emel Bilenoğlu'nun eşi, Cafer Bilenoğlu tarafından işletilen bölgelerde usülsüzlük yaşandığı belirtildi.

'Kaynak sularının kullanım hakkının ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği açıktır'

"İstanbul İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin sonlandırılması üzerine 167 sayılı Kanun'da il özel idareleri için tanınan kaynak sularının işletilmesi hakkı İSKİ tarafından kullanılmaktadır." denilen raporda, "İSKİ Genel Müdürlüğü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle kiraya verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre; İstanbul Büyükşehir Belediye il sınırları içindeki kaynak sularının kullanım hakkının ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği açıktır." ifadeleri yer aldı.

'DSİ'nin görüşünün alınmadığı görülmüştür'

Bunun yanı sıra; su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınması zorunluluğuna dikkat çekilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan incelemelerde; İstanbul Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Mevkii, 3012 sayılı parselde bulunan 11 numaralı, 2653, 2748, 2749, 2750, 960 sayılı parsellerde bulunan 12-13 numaralı, 2677, 2668, 2669, 3014 sayılı parsellerde bulunan 14-15 numaralı, 2648 sayılı parsellerde bulunan 16 numaralı, 3016 sayılı parsellerde bulunan 19 numaralı Vakıf Hamidiye Memba alanları ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci Alacahamam, Paşa Çeşmesi ve Katması Hamidiye maslaklarına ait tüm kaynak sularının kullanım hakkının, İSKİ tarafından ihalesiz olarak Hamidiye A.Ş'ye tahsis edildiği, ayrıca bu işlemler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün de alınmadığı görülmüştür."

Çamurlar içinde kaçak dolum tesisi!

Şile Ulupelit mevkiindeki ormanın içi ile Kemerburgaz'daki su kaynaklarına, kaçak olarak kurulan sistem kurulduğu ve kuyu sularının Hamidiye markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıkmıştı.