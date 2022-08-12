İBB yalanlama yaparken, 12 bin kişiyi işe aldıklarını itiraf etti! Ya 12 bin işçi çıkarttılar ya da...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, belediye yönetimini devralırken "İmkanlar ve kadro yeterli." diyerek İstanbulluya vaatlerde bulunmuştu.

İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, sadece pandemi sürecinde belediyeye 28 bin işçi giriş-çıkışının yapıldığını söylemesinden sonra bir itiraf daha geldi.

12 bin 411 işçi alınmış!

İsmail Saymaz İBB yetkilileri ile görüşüp, terör iltisaklı çalışanların durumunu sorduğunu aktardı.

İBB'nin Saymaz'a verdiği cevabında, belediyeye 2019 yılından beri 12 bin 411 işçi alındığı itiraf edildi.

Seçim öncesinde "namus" sözü verip "işçi çıkartmayacağız." diyen CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin bu itirafı "ya namus sözlerini çiğneyip 12 bin kişiyi işten çıkarttılar ya da kimseyi çıkartmayıp 12 bin kişiyi fazladan işe aldılar." şeklinde değerlendirildi.

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ay katıldığı Habertürk TV canlı yayınındaki "terör iltisaklı İBB çalışanları" sorusuna, "Pandemide tebliğ yayınlandı. 'İşe alımlarda arşiv soruşturması yapılmasına gerek yok' dediler. Sadece o dönemde 28 bin insan giriş-çıkışı oldu bizde." diyerek cevap vermişti.

Saymaz İBB'den aldığı cevabı şöyle aktardı:

İBB, 2019 yılından sonra aldığı 12 bin 441 kişi için arşiv araştırması istedi. 8428 kişi için yanıt verildi. Sadece 43 kişinin arşiv araştırması verisinde terörle iltisaklı bir dava ve soruşturmanın bulunduğu ifade edildi. 28’inin soruşturma veya davası sürüyor. Yani henüz sonuçlanmadı. 15’inin cezası ise ya kesinleşti ya da ertelendi.