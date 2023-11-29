İBB uyuyor: İstanbul'da felaket! Silivri ve Tuzla kıyametini yaşıyor!

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili "turuncu", 18 kenti de "sarı" kodla uyarmıştı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "İstanbul ve Tekirdağ'daki yağışlara dikkat edelim" uyarısında bulunmuştu. Gündüz saatlerinde etkisini artıran yağışlar İstanbul dahil birçok ilde hayatı felç etti. Silivri'de dere taştı, çevresindeki ev ve yolları su bastı. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yağmur bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Tüm Türkiye'de lodos hakim. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa... Lodos etkili olacak. Yağış olarak da İzmir'de etkili. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur var." uyarılarında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde yağışların etkisini artırmasıyla birçok şehirde olumsuz manzaralar göründü. İstanbul'da felaket! Silivri ve Tuzla kıyametini yaşıyor!

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