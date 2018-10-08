İBB uyardı! Unkapanı Köprüsü o saatlerde kapatılacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre; Atatürk Köprüsü (Unkapanı) bakım onarım çalışmalarından dolayı 9 Ekim 2018 Salı günü saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro Köprüleri saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacak.

DHA'nın haberine göre, Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların gece 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları istendi. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.