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İBB uyardı! O tünel trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17.00'de başlayan Beşiktaş-Altınordu maçı nedeniyle Dolmabahçe - Bomonti tünelinin maç bitimine dek trafiğe kapatılacağını duyurdu.

09 Eylül 2018 Pazar 17:09
İBB uyardı! O tünel trafiğe kapatıldı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, bugün 17.00'de oynanacak Beşiktaş - AltınorduFK maçı nedeniyle Dolmabahçe - Bomonti tünelinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. 

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vodafone Park Stadyumu'nda 17.00'de oynanacak Beşiktaş - AltınorduFK futbol müsabakası nedeniyle Dolmabahçe - Bomonti tünelinin müsabaka bitimine kadar çift yönlü trafiğe kapalı olacağını belirtti. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan futbol müsabakası nedeniyle stadyum çevresi ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift yönlü olarak geçici süreliğine trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız."

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:09
  1. İstanbul
  2. İBB

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