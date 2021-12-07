İBB Spor Kulübü’nde mobbing patlaması

YAVUZ SELİM İSTANBUL

İBB SK Taekwonda branşı sporcularının uğradıkları mobbing ve hakaret sebebiyle hem kulübe hem CİMER’e şikayet dilekçeleri yazdıkları ortaya çıktı. Takımın genç oyuncularından S.D. ile Y.Ş.’nin antrenör baskısını kaleme aldıkları dilekçelere Akit ulaştı.

Hakaret, tehdit, baskı...

Dünya Şampiyonası Elemeleri’ndebronz madalya sahibi olan ve takımın en genç oyuncusu konumundaki S.D.’nin babaannesi F. Melike Esensoy’un dilekçesinde, antrenör Özlem Esin Hakikatli’nin torununu takımdan uzaklaştırmak için sürekli yeteneksiz olmakla itham ettiği, antrenmana kısa süreli gecikmesi sebebiyle “geberin o zaman” sözleriyle hakaret ettiği ancak kendi ekibinden olan sporcuların aylarca antrenmana katılmamasına rağmen şampiyona kadrosuna dahil ettiği belirtildi. Bir dönem İmam Hatip’te okumuş olan Y.Ş. ise hakaret, fiziki saldırı ve yaralamaya teşebbüse maruz kalmasına rağmen hakkının savunulmadığı ve aynı antrenör Özlem Esin Hakikatli tarafından mobbinge maruz kaldığını ifade etti.

Antrenör olmayanı başa geçirmiş

Bir diğer İBB SK sporcusu Y.Ş.’nin 27 Eylül 2021 tarihli dilekçesinde de benzer iddialara yer veriliyor. Mobbing mağduru olduğunu vurguladığı dilekçesinde Y.Ş.’nin, “Poomsae anrenörü Özlem Esin HAKİKATLİ 18 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile olması muhtemel ülke şampiyonası için oluşturulmuş ve benim de içinde bulunduğum ‘mix (karışık) takım’ mensupları için bir toplantı olacağını belirtmiştir. Ancak maalesef toplantıyı kendisi belirlemesine rağmen iştirak etmemiştir. Bunun yerine antrenör olmadıkları halde bizden yaşça büyük iki sporcuyu başımıza, kendi adına vekil olarak tayin etmiştir” ifadelerine yer verildi. Dilekçede, antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle B.G.G. isimli oyuncuya sorduğu soruya ağır küfür, hakaret ve fiziki saldırıyla karşılık aldığını anlatan Y.Ş.’nin, bu olayın kamera kayıtlarını talep etmemesi için antrenörün devreye girdiğine vurgu yapıyor.

“Bana değil yöneticilere sorun”

İddiaların odağındaki antrenör Özlem Esin Hakikatli’nin CHP’li yönetim tarafından korunduğu ve mobbing şikayetlerinin sümenaltı edildiğine yönelik kuşkuların bütün İBB Spor Kulübü’nü sardığı öğrenilirken, konuya ilişkin görüşüne başvurmak için ulaştığımız Hakikatli, cevap için kendisinin değil İBB SK yöneticilerinin aranması gerektiğini söyledi.