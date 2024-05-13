İBB sorumsuzluğu can almaya devam ediyor! İki çocuğun hayatını kaybettiği gölet İSKİ’ye ait çıktı

CHP'nin yönetimindeki İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. 26 Nisan'da yaşanan olayın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bu kez acı haber Başakşehir'den geldi. Geçtiğimiz akşam 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette meydana gelen olayda, yaşları 8-11 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk serinlemek için gölete girdi.

İkisi suda kayboldu

Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed, suda kayboldu. Kardeşlerinin suda kaybolması üzerine paniğe kapılan çocuk hem çevredekilerden yardım istedi hem de yakında bulunan evine, annesine haber verdi.

Küçük çocukların cesedine ulaşıldı

Çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan Basel Ahmed Muhammed ile Fares Ahmed Muhammed'in cesedine ulaştı.



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Babaları 9 yıl önce Mısır'da ölmüş!

Yaralı çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Basel Ahmed Muhammed ile Fares Ahmed Muhammed'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp'a kaldırıldı. Çocukların annesi Mai Abdelmohsin'in özel bir kolejde İngilizce öğretmenliği yaptığı, babalarının ise 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi. Çocukların ailesi herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Bölge İSKİ'nin sorumluluğunda

Sabah'ın haberine göre, göletin, dere yatağı olması sebebiyle İSKİ'nin sorumluluk alanında kaldığı öğrenilirken; bölgenin uzun bir zamandır sazlık olduğu öğrenildi.

Göletin çevresinde İBB önlem almamış!

Mısırlı kardeşlerin cenazelerini almak için akrabaları ve komşuları Adli Tıp Kurumu morguna gelerek cenaze işlemleri için müracaatta bulundu.

Mısırlı kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği göletin çevresinde oturan komşuları Mehmet Aydın, gölet çevresinde önlem alınmadığını kendi imkanları ile çevresinde uyarıda bulunduklarını belirterek, "Yapay gölet var orada, dibi çamur ve balçık. Çocuklardan birisi gölete giriyor, küçük kardeşinin çırpındığını görünce abisi de giriyor ve birbirlerine sarılıp orada boğuluyorlar. Gölete girmek yasak ama çevresine güvenlik önlemi lazım, yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

"Kendi önlemimizi kendimiz alıyorduk, biz engellemeye çalışıyorduk ama bu kez engel olamadık." Aydın, "Siteye yakın bölgede hayvanların otladığı ve girilmesi yasak olan bir gölet. Burada İBB hiçbir önlem almadı. Etrafı çevrilmedi. Burada gölete girenler olduğu zaman bizler uyarıyoruz fakat çocuklar bu uyarılara uymuyor. İki çocukta sitenin çevresindeki açık olan tellerden çıkarak gölete girmişler. Çocukların ailesi Mısırlı annesi İngilizce öğretmeni babası ise birkaç yıl önce Mısır'da trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Anne zor şartlarda burada hayatını sürdürmeye çalışıyor. Önce kocasını sonrada iki çocuğunu kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Gölette boğulan Basel Ahmed Muhammed ile Fares Ahmed Muhammed'in Başakşehir'de cenazelerinin kaldırılıp evlerine yakın yerde toprağa verileceği kaydedildi.

5 yaşındaki Edanur Gezer, 26 Nisan'da ailesiyle gittiği piknikteki su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.