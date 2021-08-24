İBB skandalı itiraf etti! İstanbulluya 'kaynak suyu' diye kuyu suyu içirmişler!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlenmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdikleri ortaya çıkan su dolum tesisini mühürlemişti.

İtiraf geldi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mühürlenerek kapatılan şirketin İBB'ye ait Hamidiye A.Ş markalı su firmasına da dolum yaptığını itiraf etti.

Vatandaşa 'kaynak su' diye kuyu suyu içirmişler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşlara 'kaynak suyu' adı altında kuyu suyu sattıklarını kabul etti. İBB, Hamidiye A.Ş.'nin Şile'de ormanlık alandaki bir kuyudan su çıkaran taşeron firmayla 12 ay boyunca çalıştığını duyurdu. Açıklamada şirketle yapılan sözleşmenin 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sona erdiği bahanesine sığınıldı: "Hamidiye A.Ş., bu tarihten sonra bahsi geçen firmadan su satın almamıştır."

Şile'deki su dolum tesisinin 31 Mart seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.