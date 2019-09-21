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İBB Şehir Tiyatrosu Repertuvar Kurulu Üyesi Çetin: Asıl israf olan bu oyunları sahneden kaldırmak

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İBB Şehir Tiyatrosu Repertuvar Kurulu Üyesi Yasin Çetin, yeni sezonda repertuvardan çıkartılan oyunlara ilişkin açıklamasında, "Gerekçe olarak israfı gösteriyorlar ama asıl israf bu oyunları sahneden kaldırmaktır." dedi ve ekledi: " İBB Şehir Tiyatrosu tarafından alınan karar 'ideolojik' bir yaklaşımdan ibaret."

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:59
İBB Şehir Tiyatrosu Repertuvar Kurulu Üyesi Çetin: Asıl israf olan bu oyunları sahneden kaldırmak

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  Yeniakit.com.tr'ye konuşan İBB Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu Üyesi Yasin Çetin, İskender Pala’nın 'Aşk Bir Zamanlar' (Gazelle), Mustafa Kutlu’nun 'Mavi Kuş' ve Necip Fazıl Kısakürek’in 'Reis Bey' adlı oyunlarının 2 Ekim'de açılacak yeni sezonun repertuvarından çıkartılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Asıl israf olan bu oyunların kaldırılması'

"Bu oyunların sahnelenmesi değil kaldırılması israf."diyen Çetin, "Oyunların dekoru, kostümü hazırlanmış. Provaları yapılmış, bütün oyuncular da Şehir Tiyatroları'nın kadrolu çalışanları. Şehir Tiyatroları'nın twitter hesabında, 'Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' oyunu için biletler tükenmiştir. İlginize teşekkürler.' denilen bir paylaşım var. Yüzde doksan, doksan beş doluluk oranına sahip oyunları kaldırmak ciddi anlamda israftır." ifadelerini kullandı.

'İdeolojik bir karar alındı'

İBB Şehir Tiyatrosu tarafından alınan kararın 'ideolojik' bir yaklaşımdan ibaret olduğunu belirten Çetin, şunları söyledi:

"Gerekçe olarak 'israfı engellemek' diyorlar ama birçok oyunun içinden yüzde yüz doluluk oranına ulaşan sahneleri iptal ediyorlar. Bu oyunların henüz galası bile yapılmamış. Bu oyunlar galası ve lansmanı yapılmadan ilgi görüyor. Eğer bir oyun galası ve lansmanı yapılmadan yüzde yüzlere yakın doluluk oranına ulaşıyorsa o sahnede istikbal var demektir."

'Reis Bey Devlet Tiyatrolarında sahnelenince biz ara verdik'

"Ekrem bey bir açıklama yaparak, 'Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' oyunu neden 20 aydır oynanmıyor?' diye eski döneme atıfta bulundu. Bu oyun ilk iki sezon gayet güzel doluluk oranıyla sahnelendi. Geçen sene yani üçüncü sezona gelindiğinde Devlet Tiyatroları 'Reis Bey' oyununu sahneye aldı. Şehir Tiyatroları yönetimi de Devlet Tiyatrolarına perdeleme yapmamak amacı ile 'bu sene de onlar oynasın.' yönünde karar aldı. 'Reis Bey' yerine Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' oyunu sahnelendi. 'Reis Bey' dinlenmeye alındı ama repertuvardan kaldırılmadı. Bu sene Devlet Tiyatroları 'Reis Bey'i kaldırsaydı biz tekrardan sahneye alacaktık. Hem Devlet hem de Şehir Tiyatrolarında aynı anda sahnelenseydi o zaman israftan bahsedebilirdik."

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:59
  1. İBB Şehir Tiyatrosu
  2. Reis Bey

YORUM YAZ

  • YusufYusuf48 dk önce
    İbbde bağnaz ve diktatör bir kafa sanatı da karşısına aldı. HER ŞEY GÜZEL OLUYOR BEEEE
  • 17-25 hırsızlık 17-25 hırsızlık 48 dk önce
    İdolojik oyunları ancak böyle bir saçmalıkla savuna bilirsin
  • hizipsavarhizipsavar49 dk önce
    pkk dostu dhkpc hamisi chp sanatsever canım ama belden aşağı olacak onların sanatı. hani kültür ve sanata tasarruf olmazdı şerefsiz kemal.ve çırağı antrikot ekrem

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