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Gündem

İBB ne iş yapıyor? Metrobüste skandal görüntü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, metrobüsün içine yağmur yağdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:05:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, metrobüsün içine yağmur yağdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, vatandaşların zor anlar yaşadığı ve şemsiye ile kendilerini korumaya çalıştıkları görüldü.

AK Partili Meclis Üyesi'nden tepki: Bu araçların bakımlarını zamanında yapalım

Büyük tepki çeken görüntülerin ardından AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından, "Metrobüsün içine yağmur yağması biraz enteresan. Bakımlarını zamanında yapalım bu araçların. Vatandaş içeride şemsiye açmış." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

DAVASINI PATATESE SOĞANA SATANA ALLAH EKREMİ , MİKROBU , PİSLİĞİ MUSALLAT EDER.....
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DEMİR

İstanbula da bu yakışır merak etmeyin hükümet onların bakımını da üslenir CHP kazansın diye
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