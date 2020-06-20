İBB ne iş yapıyor? Metrobüste skandal görüntü
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, metrobüsün içine yağmur yağdığı görüldü.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, metrobüsün içine yağmur yağdı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, vatandaşların zor anlar yaşadığı ve şemsiye ile kendilerini korumaya çalıştıkları görüldü.
AK Partili Meclis Üyesi'nden tepki: Bu araçların bakımlarını zamanında yapalım
Büyük tepki çeken görüntülerin ardından AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından, "Metrobüsün içine yağmur yağması biraz enteresan. Bakımlarını zamanında yapalım bu araçların. Vatandaş içeride şemsiye açmış." ifadelerini kullandı.