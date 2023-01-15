İBB, muhtelif yerlerde çiçek satışına başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanların reklam uygulamalı 60 adet çiçek satış büfesi kurularak 3 yıl süreyle işletilmesi işi için ihale düzenliyor.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 19.01.2023 günü Saat: 11:30’de İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonunda yapılacak. İhale şartnameleri 2 bin TL bedelle Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 34010 Topkapı-Zeytinburnu/ İstanbul adresinden satın alınacak. İşin muhammen bedeli 14.375.000,00 TL + KDV’dir.
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