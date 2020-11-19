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Aktüel İBB Meclisi 300 metrobüs için 90 milyon avro dış borca onay verdi
Aktüel

İBB Meclisi 300 metrobüs için 90 milyon avro dış borca onay verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:33:42 -
İBB Meclisi 300 metrobüs için 90 milyon avro dış borca onay verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 300 metrobüs alımı için dış borcu onayladı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Mecliste İBB bütçesinin yanı sıra bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan gündem maddesine göre, İETT'nin 2021 yatırım programı taslağında bulunan yüksek kapasiteli 300 yeni otobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon avro dış borçlanma için yetki talep edildi.

Gündem maddesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.

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