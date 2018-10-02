İBB kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı

Kültür sanat dünyasından birçok ismin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, kültür ve sanatın hayatın ruhunu ve temelini oluşturduğunu söyledi.

Uysal, bir şehrin ruhunun da kültür sanattan oluştuğuna işaret ederek, "Kültür ve sanat bir şehir birikimi olarak doğar ve nihayetinde bir medeniyeti inşa eder. İstanbul da malum yıllarca birçok medeniyete başkentlik yapmıştır." dedi.

Türkiye'de kültür sanattan bahsedildiğinde diğer şehirler arasında İstanbul'un bir adım öne çıktığının altını çizen Uysal, şöyle devam etti:

"İstanbul aslında kültür ve sanatın şah damarıdır. Dolayısıyla kültür ve sanata yön veren ne varsa İstanbul'da doğuyor diyebiliriz. Tarihinde olduğu gibi çığır açan eserleri ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var. Geçmişe baktığımızda bunlar var. Bu ideali gerçekleştirebilmek adına da aslında kendi hikayemiz anlatılmalı diyoruz. Kendi memleketimizin hissiyatını yansıtmayan bir eser başka ruhlara dokunamaz diyoruz. İlhamı kendi köklerinden almayan bir eserin evrensel olma imkanı yok diye düşünüyoruz."

Mevlüt Uysal, bu coğrafyadaki idealleri yansıtacak, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarına cevap verecek eserlerin üretilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İşte bu yüzden köklü bir geçmişe sahip medeniyetimize yeni bir ruh verecek kültür sanat için, aklı ve gönlü bu topraklarda olan sanatçıların hissiyatına ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu beklentinin bir hayal olmadığını dile getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberliği, kültür ve sanat alanında neden olmasın ? Ben bu cevherin bütün sanatçılarımızda aslında var olduğunu düşünüyorum. Birçok alanda yapılanlarla kalkınmamızın hızı artarken bu çabanın kültür ve sanatta da yer bulması desteklenmesi gerekiyor."

GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 BİN 422 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ise bu yıl İstanbul'daki 15 kültür merkezine 3 tane daha eklendiğini belirterek, "10'a çıkan tiyatro salonlarımızla, hedeflerimizi yükselterek sezona başlıyoruz. Şehir Tiyatrolarımızda 45 olan oyun sayımızı 63'e çıkarıyoruz. Geçen sezon yaklaşık 600 bin izleyici sayımızı bu yıl bu sezon inşallah 1 milyona ulaştırmayı hedefledik. Belediye başkanımızın talimatı ile İstanbul'un 39 ilçesinde ulaşamadığımız bir nokta bırakmayacağız." diye konuştu.

Duran, CRR'nin de 2019 yılında 30'uncu yılını dolduracağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ulusal ve uluslararası pek çok sanatçıyı ağırlayan CRR salonu yılda ortalama 130 konserle, 50 bin izleyiciyle buluşuyor. Yaz aylarında Açık Hava Harbiye Konserlerinin yanında, yaz neşesi adıyla 57 noktada 225 sanatçıyla istanbulluları buluşturduk. Yazı ve karikatür atölyeleri, seminerler, söyleşiler, sergiler, konserler, tiyatrolar olmak üzere geçtiğimiz sezon Daire Başkanlığı olarak 3 bin 422 etkinliğe ev sahipliği yaptık." şeklinde konuştu.