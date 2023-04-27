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Gündem İBB itfaiyesi Akit''teki yangını seyrediyor!
Gündem

İBB itfaiyesi Akit''teki yangını seyrediyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 20:40:00 - 2023-04-27 20:43:44

Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında çıkan yangın kontrol altına alınamazken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB itfaiyesi yangını seyrediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Akit Medya Grubu binasının bodrum katında çıkan yangın diğer katlara da sıçradı.

Yangının tüm binaya sıçradığı belirtilirken, yangın sebebiyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.

Binadaki yangın hala kontrol altına alınamazken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB itfaiyesi, yangını seyretmekle yetiniyor.

Yeni Akit binasında yangın
Yeni Akit binasında yangın

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Yeni Akit binasında yangın

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