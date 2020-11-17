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Siyaset İBB, İstanbul'un kanayan yarasını yine görmedi
Siyaset

İBB, İstanbul'un kanayan yarasını yine görmedi

CHP'li İBB yönetimi, tüm eleştiri ve çağrılara rağmen salgının yayılmasında en fazla etkisi olan toplu ulaşımda araç ve sefer sayılarını artırmayı gündemine almadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:31:00 -
İBB, İstanbul'un kanayan yarasını yine görmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İSMEK kursları, spor salonları, kültür merkezleri ve müzeleri kapalı tutacak. Karar İBB’den yapılan açıklamayla duyuruldu.

Oysa salgının yayılmasına karşı birinci derecede tedbir alınması gereken alan toplu ulaşım ama tüm eleştiri ve çağrılara rağmen araç ve sefer sayıları artırılmıyor. Böylelikle toplu ulaşımda yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe ortadan kalkıyor.

Salgına davetiye çıkartan durumların görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp İBB’ye hemen her gün “Belediye otobüslerinin sefer sayıları artırılsın” çağrıları yapıyorlar ama nafile. İBB’nin son açıklamasında da bu talebe karşılık gelecek bir uygulamadan söz edilmiyor.

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