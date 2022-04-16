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Gündem İBB İETT araçlarını garajlarda çürümeye terk etti
Gündem

İBB İETT araçlarını garajlarda çürümeye terk etti

İstanbul'da araç yetersizliği olduğunu iddia ederek bu durumdan şikayet eden İBB yönetiminin garajında çok sayıda İETT otobüsünün çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:21:00 -
İBB İETT araçlarını garajlarda çürümeye terk etti

En büyük sorunlarından biri ulaşım olan İstanbul'da vatandaşlar çoğu zaman toplu taşıma araçları nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor.

Uzun süredir bakımsızlık nedeniyle İETT araçlarında meydana gelen arızlar araçları yolda bırakırken, bazı araçların da seyir halindeyken yandığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), son dönemlerde araç yetersizliği nedeniyle şikayette bulunuyor.

Araçlar çürümeye terk edildi

Ancak yapılan araç şikayetinin altından büyük bir mezarlık çıktı. İBB'ye ait garajlarda çok sayıda İETT aracının çürümeye terk edildiği görüldü.

Bakımı yapılıp tekrar trafiğe çıkarılması beklenen onlarca aracın kamera ile kaydedildiği görüntülerde, arızasına bakılmaksızın istiflendiği görüldü.

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Yorumlar

Harun raşit öz

yazık oldu be İstanbul sana bugibi çapulcu çapsız chp zihniyetin elinde oyuncak oldun be sana hiç mi hiç yakışmıyor İstanbul bütün ibb nin kurumlarını batırdılar
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