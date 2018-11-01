İBB için aday olacak mı? Yıldırım çok net konuştu!

AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (İBB) için ilk sırada çıkan isim olduğu belirtilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, belediye başkanlığı konusundaki kararını verdi. Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a çok konuşan Yıldırım, gazetecinin iddiasına göre, böyle bir görevi istemediğini söyledi.

"Hiçbir şartta aday olmayacak"

"Binali Yıldırım belediye başkanlığına aday olmak istemiyor. Hiçbir şartta olmayacak. Hatta ne zaman birileri bu konuyu açsa ya da yazsa Yıldırım'ın yakın çevresi devreye girip yalanlıyor" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Daha ne desin anlamıyorum ki"

"Hâlâ neden Binali Yıldırım'ın adaylığını konuşuyoruz anlamış değilim. Geçenlerde Binali Bey'e rastladım. Ona da sordum. 'Aday mısınız?' diye… Çok net bir şekilde böyle bir görevi istemediğini, Meclis Başkanlığı'nda çok mutlu olduğunu, burada yapılacak çok işi, hedefi olduğunu anlattı. Daha ne desin anlamıyorum ki.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha önce ismi hangi görev için gündeme gelirse gelsin her seferinde 'Ben partimin neferiyim. Nereye git derlerse giderim, ne görev verilirse yaparım' cevabı veriyordu. Yıldırım ilk kez farklı bir tavır geliştirdi."